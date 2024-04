Secret story - Saison 02 Episode 01

« Les jeux (et votes) inclus dans ce programme diffusé en 2008 sont fermés » Les candidats font leur entrée dans la maison des secrets où ils seront enfermés pendant 10 semaines et filmés 22 heures sur 24 par cinquante caméras. Ils auront pour mission de protéger leur secret tout en essayant de découvrir celui des autres et de remporter les épreuves dictées par la Voix.