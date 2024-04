Secret story - Saison 06 Episode 01

« Les jeux (et votes) inclus dans ce programme diffusé en 2012 sont fermés » Réunis dans la maison des secrets, 20 candidats ont 15 semaines pour protéger leur secret et réussir les missions confiées par la Voix. De nouvelles pièces cachées font leur apparition, tout comme le téléphone noir et le distributeur d'indices. Qui deviendra le grand gagnant de la saison 6 ?