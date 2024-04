Secret story - Saison 10 Première soirée

« Les jeux (et votes) inclus dans ce programme diffusé en 2015 sont fermés » Présentée par Christophe Beaugrand, Secret Story revient pour une saison riche en nouveautés. Réunis dans la maison des secrets, les 16 candidats ont 12 semaines pour protéger leur secret et réussir les missions dictées par la Voix qui cette année sera plus joueuse que jamais. Qui sera le grand gagnant de la saison 9 ?