Secret story - Saison 11 Arrivée

« Les jeux (et votes) inclus dans ce programme diffusé en 2017 sont fermés » Présenté par Christophe Beaugrand, le kick off de cette nouvelle édition est l'occasion pour les téléspectateurs de découvrir les nouveaux intitulés de la saison : une liste composée de secrets très différents les uns des autres. Cette année encore, leur plus grand défi sera de garder leur secret le plus longtemps possible.