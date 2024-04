Secret story - Saison 11 Episode 18

« Les jeux (et votes) inclus dans ce programme diffusé en 2017 sont fermés » Pendant 14 semaines, 17 candidats réunis dans le campus des secrets évoluent sous le regard des caméras. Détenteurs d'un secret, ils devront être ingénieux et persévérants pour espérer une place en finale. Les téléspectateurs pourront ainsi découvrir leur quotidien ponctué d'activités imposées et de missions secrètes.