Secret story - Saison 11 La soirée des habitants 69

« Les jeux (et votes) inclus dans ce programme diffusé en 2017 sont fermés » Vous rêviez d’être connectés plus en détail avec la maison des secrets ? C’est chose faite pour cette 11ème saison. Ce flux d'images sans commentaire audio, permet aux téléspectateurs de découvrir plus en détail les activités des candidats durant la soirée de la veille.