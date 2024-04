Secret story - Zoé a-t-elle réussit sa mission secrète ?

La Voix a demandé à Zoé et Maxence de faire leur premier choix stratégique. Pour éloigner les Habitants du secret commun, ils vont pouvoir donner un vrai et un faux indice sur ce secret. À qui vont-ils donner ses indices ? Attention cette mission est personnelle et sera déterminante pour les nominations de vendredi. Extrait de la Secret Story 2024 – La quotidienne du 24 avril

