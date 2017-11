Secrets d'Or 2017 : Bryan, de retour pour la prestigieuse cérémonie !

C'est l'un des moments les plus attendus de chaque saison de Secret Story 11 : la grande cérémonie des Secrets d'Or ! Elle se tenait ce lundi 6 novembre au sein du Campus des Secrets. L'occasion pour les candidats de voter entre eux pour désigner le meilleur de le pire de l'année : la plus belle chute, les candidats les plus sexy, le plus hypocrite, le plus beau couple ou encore le plus manipulateur... Et pour présider cette cérémonie prestigieuse, La Voix a convié un certain Mister Buuuuuzz : l'inimitable Bryan.