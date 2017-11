Secrets d'Or 2017 : Le coup de sang de Noré, élu clash de la saison !

La grande cérémonie des Secrets d'Or se poursuit sur le Campus des Secrets, sous l'égide du maître de cérémonie : l'inimitable Bryan. Et après avoir rendu hommage aux "candidats qui nous ont quitté" et récompensé la plus belle chute de la saison, il est temps de remettre le prix du clash le plus mémorable. Et, sans grande surprise, c'est Noré et Alain qui sont récompensés. Une victoire modeste puisque ni l'un ni l'autre ne sont fiers d'avoir été au centre de ce conflit.