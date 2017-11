Secrets d'Or 2017 : Une chute d'anthologie !

La grande cérémonie des Secrets d'Or se tenait ce lundi 6 novembre dans la Maison des Secrets. Et pour présider cette cérémonie prestigieuse, La Voix a convié un certain Mister Buuuuuzz : l'inimitable Bryan. Première catégorie de la soirée : celle de la plus belle chute... Il faut bien reconnaître que le téléphone rouge - qui récompense ou sanctionne le premier à le décrocher quand il sonne - est à l'origine de bon nombre de gadins... Quel sera la chute qui sera récompensée par les votes ? Réponse en images !