Les Secrets d'Or 2017

Comme chaque année, La Voix a enfilé son plus beau smocking depuis sa cabine pour organiser la grande cérémonie des Secret d'Or ! Ce temps fort de chaque saison de Secret Story 11 est l'occasion pour les candidats de voter entre eux pour désigner le meilleur de le pire de l'année : les plus belles gamelles, les candidats les plus sexy, le plus hypocrite ou encore le plus manipulateur... Autant de prix qui ont été remis au cours de cette cérémonie, présidée par Mister Buuuuuzz, l'inimitable Bryan. - Extrait de la Quotidienne de Secret Story 11, diffusée le mardi 7 novembre 2017 à 18h20 sur NT1.