C'est l'épisode 13 du SecretWTF sur MYTF1. Retrouvez les moments les plus étonnants, les plus drôles et les plus insolites de la semaine. Découvrez Noré, Laura, Charlène, Barbara, Kamila et Alain dans des situations improbables. Les finalistes mettent la Maison des Secrets sans dessus-dessous pour notre plus grand plaisir. Barbara et Laura sont toujours aussi complices pour assurer l’ambiance au sein du Campus.