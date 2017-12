Le SecretWTF épisode 14

C'est déjà le dernier épisode du SecretWTF sur MYTF1. Pour ce 14e numéro, retrouvez les moments les plus étonnants, les plus drôles et les plus insolites de la semaine. Découvrez Noré, Laura, Charlène, Barbara et les anciens, de retour exceptionnellement cette semaine, dans des situations improbables. Qu'il s'agisse de Laura et Barbara, très complices avec les caméras de la Maison, Jordan déguisé en Père Noël nudiste, ou encore les finalistes qui s'en prennent au pauvre lama du salon, vous allez voir que les Habitants nous ont gâtés cette semaine !