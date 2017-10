C'est l'épisode 8 du SecretWTF sur MYTF1. Retrouvez les moments les plus étonnants, les plus drôle et les insolites de la semaine. Découvrez Noré, Laura, Charlène, Benoît, Barbara, Jordan, Kamila et Alain, Cassandre, Benjamin et Shirley dans des situations improbables. Les blagues de Jordan, les facéties de Barbara, la complicité de Noré et Benoît et les délires d'Alain sont de retour pour le meilleur et pour le pire.