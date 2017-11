L'annonce des deux premiers nominés désignés par les maîtres des nominations, Noré et Laura, a jeté un froid. Benoît et Barbara sont les deux premiers nominés de la semaine, dans l'attente de l'annonce du troisième et dernière nominé, dans la Quotidienne de demain. Dès l'annonce faite, Benoît reproche à Laura son manque de transparence. Il n'en faut pas à plus à Laura pour monter dans les tours et répliquer.