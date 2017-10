La Voix a une annonce de la plus haute importance : cette semaine c'est chacun pour soit, car chaque jour l'un des Habitants sera nominé. Les candidats vont s'affronter autour d'épreuves collectives avec pour simple objectif d'obtenir une maximum de billes afin d'éviter la nomination. Un bille égalant un vote contre l'habitant de son choix, plus les étudiants obtiennent de billes plus ils mettent l'étudiant de son choix en danger.