Qui sera le lapin le plus gourmand ?

Chaque jour, les Habitants s'affrontent dans des épreuves avec, en jeu, des billes permettant d'être influent en vue des prochaines nominations. Chaque candidat récolte un nombre de billes compris entre 1 et 20, en fonction de son classement dans l'épreuve. Ces billes lui permettent de voter contre un candidat. Mieux il est classé dans l'épreuve, plus il obtient de billes, et donc plus il est influent. Aujourd'hui, c'est déguisés en lapins qu'ils s'affrontent dans un jeu baptisé Croq'Carottes. Qui sera le plus rapide à réaliser un parcours et à dévorer les carottes ?