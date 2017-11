Shirley et Kamila : Le ton monte... C'est tendu dans la Maison !

Alors que les leaders de chaque clan font une mise au point, Shirley, agacée que Noré et Kamila s'en prenne à ses camarades, monte au créneau. Sauf que le couple marseillais n'apprécie pas que Shirley vienne se mêler d'une discussion qui ne la concerne pas. Ils l'encouragent à aller prendre l'air si elle ne supporte plus les cris dans la Maison. Le ton monte alors entre Kamila et Shirley qui se défient et haussent encore un peu plus le ton.