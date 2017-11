Plus tôt dans la soirée, Shirley, agacée que Noré et Kamila s'en prennent à son clan, avait tenté de recadrer cette dernière. Et ce n'est pas le genre de chose que Kamila laisse passer. Elle l'encourage à s'occupe de ce qui la regarde. Une fois les esprits apaisés, les deux protagonistes se retrouvent dans le jardin pour revenir sur leur altercation...