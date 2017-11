Ce soir, Alain et Laura se marient dans le Prime de Secret Story !

Ce soir dans le Prime de Secret Story, c'est le grand soir pour Laura et Alain qui vont célébrer leur "faux" mariage ! Mais la Voix a décidé d'ajouter sa cerise sur le gâteau. Quelle sera la surprise ? D'anciens candidats emblématiques vont jouer les trouble-fête et tester les Habitants.Qui est vraiment prêt à aller jusqu'au bout ? Cette semaine, Benoit, Barbara et Charlène sont en danger. Qui va quitter l'aventure ? Soutenez votre candidat préféré en envoyant son numéro par SMS : le 1 pour Barbara, le 2 pour Benoit ou le 3 pour Charlène, au 72500 (0,99 € + PRIX SMS) ou sur internet secretstory.fr (0,99€ / vote prélevé sur votre facture mobile ou internet sous réserve d’accessibilité du service chez votre opérateur). Rendez-vous ce soir à 21h sur NT1 pour un nouveau Prime exceptionnel présenté par Christophe Beaugrand.