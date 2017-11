Ce soir, c'est la grande demi-finale de Secret Story 11

Ce soir, c'est l'heure de la demi-finale pour les derniers Habitants de la Maison des Secrets. Le public a choisi de sauver Charlène face à Kamila hier. Kamila a donc quitté l'aventure. Plus que jamais, les téléspectateurs et internautes ont le pouvoir ! Pour la première fois en direct, le public dira ce qu'il pense vraiment des Habitants... Seront-ils prêts à entendre les vérités du public ? Dernière ligne droite pour Alain, Barbara, Charlène et Laura. Qui rejoindra Noré en finale ? Envoyez le numéro de votre candidat préféré, 1 pour Alain, 2 pour Barbara, 3 pour Charlène, et 4 pour Laura, par SMS au 72500 (0,99€ + prix d'un SMS) ou directement sur secretstory.fr Rendez-vous ce soir à 21h sur NT1 pour suivre la demi-finale de Secret Story 11.