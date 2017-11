Ce soir dans la Quotidienne : Charlène élimine Noré ou Kamila !

La Voix offre la possibilité à Charlène de prendre à nouveau une décision capitale pour la suite de l'aventure. Si elle enclenche le buzzer jaune, elle soumettra Noré et Kamila à un tirage au sort qui éliminera l'un des deux de la course à la finale. Si elle enclenche le buzzer bleu, elle laissera le hasard décider qui de Barbara, Alain ou elle sera éliminée de cette course. Charlène choisit le buzzer jaune. Retrouvez la Quotidienne de Secret Story 11 ce soir, à partir de 18h20, sur NT1, présentée par Christophe Beaugrand.