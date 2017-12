Ce soir dans la Quotidienne : Emouvantes retrouvailles pour Alain et Laura !

Ce soir dans la Quotidienne... Après l'élimination d'Alain aux portes de la finale lors du dernier prime time, quelle ne fut pas la surprise de Laura de retrouver son homme vêtu d'un drôle de costume, au pied au sapin de Noël de la Maison... Vous le savez, tout au long de la semaine, les anciens de Habitants de Secret Story 11 sont de retour sur le Campus. En ce lundi soir, ce sont Kamila et Alain qui font leur retour pour le plus grand plaisir de deux finalistes : Noré et Laura ! Retrouvez la Quotidienne de Secret Story 11 ce soir, à partir de 18h20, sur NT1, présentée par Christophe Beaugrand.