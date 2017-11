Ce soir dans la Quotidienne : repas sous haute tension

Ce soir dans la Quotidienne... C'est chaud et tendu entre Laura et les soeurs de Noré et Kamila. Naoel et Marjana accusent ouvertement Laura d'être arrogante et hypocrite. Le ton monte entre les deux Marseillaises et Laura sous les yeux hallucinés des autres habitants et en premier lieu Noré et Kamila. Cette dernière décide de s'y mêler pour calmer les esprits. Retrouvez la Quotidienne de Secret Story 11 ce soir, à partir de 18h20, sur NT1, présentée par Christophe Beaugrand.