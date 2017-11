Soirée Confidences : La minute love d'Alain et Laura

Comme chaque lundi soir, La Voix annonce que se tiendra une Soirée Confidences. Et cette semaine, la thématique est un peu particulière puisque ce sont des anciens Secretistes, candidats des saisons passées, qui ont adressé de questions à nos candidats. Vivian, Darko, Emilie ou encore Nathalie ont de nombreuses interrogations au sujet des Habitants du Campus des Secrets. Et on commence par Alain, qui profite d'une question pour adresser à Laura une nouvelle déclaration d'amour...