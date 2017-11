Soirée cowboys et indiens

Alors que les tensions sont à vif dans la Maison des Secrets, La Voix décide de les apaiser le temps d'une soirée. Et alors que l'on vit la semaine des clans sur le Campus, quoi de plus naturel que de consacrer une soirée à une thématique tribale : les cowboys et les indiens. Les tipis sont de sortie. Les coiffes à plumes d'aigles et les chapeaux aussi. L'occasion pour les Habitants de retrouver le sourire, en dansant sur quelques-unes des chansons country les plus célèbres.