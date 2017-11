Mardi soir, la Maison des Secrets s'est transformée en chambre d'ado le temps d'une soirée pyjama. Les Habitants, déguisés en pieuvre, pingouin et autres animaux loufoques, ont pu se détendre le temps d'une soirée "so cute" et danser sur les chansons qui ont rythmée leur adolescence. Et à défaut de faire une bataille de polochons, c'est finalement une bataille de peluches qui a éclaté dans le salon ! Découvrez les images de cette soirée très colorée et complètement folle dès maintenant...