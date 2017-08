SS11 - Des indices exclusifs sur le décor du Campus des Secrets !

Ici la Voix, comme vous le savez cette année la Maison des Secrets se transforme en Campus des Secrets. Pour cette onzième saison, il y aura toujours plus de missions, de secrets et de mystère... En exclusivité pour MYTF1, La Voix vous offre les premières images de son Campus flambant neuf. La Joconde sera comme toujours de la partie. Regardez bien l'écran, décryptez les images, décodez les messages... Ca y est, vous avez trouvé ? Encore un peu de patience, Secret Story revient bientôt ! Alors restez connectés sur MYTF1 tous les jours pour trouver de nouveaux indices. Quels seront les secrets des candidats ? Quels mystères seront cachés dans la Maison des Secrets ? Soyez attentifs, regardez l'écran, décryptez l’écran, parviendrez-vous à le décoder ? N'oubliez pas, méfiez-vous des apparences, c'est tout pour le moment... Christophe Beaugrand et sa bande vous donnent rendez-vous vendredi à 23h30 sur TF1 et ensuite quotidiennement sur NT1 et MYTF1. C'est tout pour le moment...