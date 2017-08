SS11 - Leila, plutôt sexy ménage ou ménage... ?

La Secret Team revient dès le 1er septembre sur TF1 pour une nouvelle saison de folie ! Cette année, la Voix a réservé une surprise de taille aux nouveaux candidats… la Maison des secrets se transforme en Campus des Secrets. Leila Ben Khalifa sera encore de la partie pour notre plus grand plaisir ! Elle s'est prêtée au jeu de l'interview vérité en mode cheerleader. Découvrez ses réponses dès maintenant sur MYTF1. La Saison 11 de Secret Story promet beaucoup de nouveautés. Christophe Beaugrand et sa bande vous attendent bientôt sur TF1, NT1 et MYTF1. C'est tout pour le moment...