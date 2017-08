SS11 - Un autre indice "magique" révélé !

La Voix sait que les fans de Secret Story sont très impatients de retrouver la Maison des Secrets, de découvrir les nouveaux Habitants, les nouveaux secrets et de partager des moments inoubliables avec la Secret Team de Christophe Beaugrand. La Voix est généreuse et offre sur MYTF1 des indices sur cette saison 11 ! Que vous évoque la lettre M ? Maison ? Magie ? Miracle ? Muet ? A vous de faire marcher vos méninges ! Quels seront les secrets des candidats ? Quels mystères seront cachés dans la Maison des Secrets ? Soyez attentifs, regardez l'écran, décryptez l’écran, parviendrez-vous à le décoder ? N'oubliez pas, méfiez-vous des apparences, c'est tout pour le moment... Christophe Beaugrand et sa bande vous attendent bientôt sur TF1, NT1 et MYTF1. C'est tout pour le moment...