Les stories d'Arthur et Danielle du 1er novembre 2017

Véritables phénomènes, Arthur et Danielle livrent chaque semaine leur regard décalé sur l'aventure Secret Story 11 à travers de courtes "stories", en exclusivité. Avec plus de 50 millions de vues sur Vine, ils sont devenus de vraies stars du web. Quoi qu’il en soit, le succès de Danielle s’explique avant tout grâce à sa forte personnalité que son petit fils Arthur arrive à mettre en avant dans certaines situations plus drôles les unes que les autres. - Extrait du prime time de Secret Story 11, diffusé le mercredi 1er novembre à 21h00 sur NT1.