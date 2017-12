La Story de Laura : Alain, Marie et Barbara...

Laura dévoile les trois photos qui illustrent ses moments forts tout au long de l'aventure Secret Story 11. La Voix lui offre la possibilité d'organiser un album photo unique qui laissera une trace indélébile de son passage et de son parcours. La jeune femme revient sur sa belle histoire d'amour avec Alain, son secret et sa fausse dispute avec Marie et sa rencontre avec Barbara, celle avec qui elle a partagé de si bons moments dans la Maison des Secrets…