La Story de Noré : Kamila, sa mission avec Charlène et ses enquêtes...

Noré dévoile les trois photos qui illustrent ses moments forts tout au long de l'aventure Secret Story 11. La Voix lui offre la possibilité d'organiser un album photo unique qui laissera une trace indélébile de son passage et de son parcours. Le jeune homme revient sur le secret de Shirley qu'il a découvert, sa mission ratée avec Charlène et bien évidemment sur sa relation avec Kamila et leur secret découvert par Laura et qui leur a permis de vivre leur amour au grand jour.