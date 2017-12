La sublime déclaration d'amour de Noré à sa femme Kamila !

En plein quart d'heure américain, c'est l'heure des slows dans la Maison des Secrets... A l'instar de Laura et Alain qui ont partagé un moment romantique sur le dancefloor, c'est à présent Kamila et Noré qui fêtent leurs retrouvailles au cours d'un slow. Le Marseillais au coeur tendre se laisse même aller à une tendre déclaration d'amour à sa femme. Il ne serait rien sans elle, sa vie serait fichue... Noré ouvre son coeur et il nous arracherait presque une larmichette !