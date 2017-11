Surprise de La Voix : des proches d'Alain et Laura arrivent !

La Voix a une excellente nouvelle pour les habitants : toute la semaine leurs proches vont venir leur rendre visite et les soutenir en vue de la demi-finale. Hier soir, c'est le frère d'Alain, Davy et Max, le meilleur ami de Laura qui ouvrent le bal. Aussitôt tout le campus met la main à la pâte pour préparer les festivités et accueillir au mieux les hôtes. En pleine crise, le couple Alain et Laura va-t-il se rapprocher pour l'occasion ?