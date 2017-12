Le téléphone rouge fait ses adieux

C'est un objet tellement mythique de la Maison des Secrets qu'il convient de lui faire ses adieux comme un individu à part entière... Le téléphone rouge a sonné pour la dernière fois ce mercredi en milieu d'après-midi alors que certains Habitants, à l'image de Barbara ou Laura, s'accordaient une petite sieste. C'est non sans une certaine nostalgie que tous se sont précipités en entendant sa sonnerie retentir. Au cours de ces 14 semaines d'aventure, le téléphone leur a apporté bonnes et mauvaises nouvelles, sanctions et privilèges... Pour son dernier coup de fil, il offre "I Will Survive" de Gloria Gaynor à nos Habitants, qui lui rendent hommage comme il se doit.