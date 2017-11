Depuis l'Hebdo, Charlène et Benoît sont dans l'oeil du cyclone. Personne ne comprend leur choix purement stratégique de nominer Shirley, qui les soutenait depuis son entrée sur le Campus des Secrets. Charlène avait d'ailleurs développer de vrais rapport d'amitié dans la Tour de Contrôle. Shirley ne digère pas cette trahison et en parle avec son clan. Laura et Barbara vont en profiter pour dire tout « le bien » qu'elles pensent du couple.