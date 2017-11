Les Tigers : « Force et Honneur »

Les Eagles et les Tigers vont s'affronter afin d'éviter le nomination. Pour tester leur cohésion de groupe, La Voix demande aux deux groupes de trouver un nom, d'inventer un cri de guerre, de customiser une banderole au nom du clan et d'établir le code d'honneur du clan composé de 5 règles. Les Tigers composé d'Alain, Shirley, Laura et Barbara insistent sur le fait qu'ils ne se trahiront jamais, qu'ils sont indomptables, indivisibles et incorruptibles. Ils protégeront toujours les leurs sans renier leurs idées.