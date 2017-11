Les Tigers submergés par la colère !

A l'issue de la mission collective du jour, les Tigers ont échoué et ont ainsi perdu la moitié de leurs cagnottes qui ont été reversées à leurs adversaires... Une sacré déconvenue, surtout quand on sait que Laura était à ce jour l'Habitante la plus riche de la Maison, forte des nombreux buzz incorrects qu'elle a générés. Alors, quelques instants après la fin du jeu, le clan des Tigers est submergé par la colère. A quoi bon assurer des missions et chercher des secrets si leur argent est si facilement perdu ?