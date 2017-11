Le tribunal de Marie : Charlène flingue Laura, Noré joue la carte du couple

Une nouvelle fois, Marie est appelée dans le jardin pour convoquer tour à tour les Habitants en danger, susceptibles d'être face à elle dans le sas et donc de quitter le jeu, avant de désigner celui ou celle qu'elle mettra en péril. Noré, Charlène, Alain et Laura sont ainsi appelés à se défendre. Ainsi Noré joue-t-il la carte Kamila : pourquoi Marie irait-elle briser un couple ? Charlène - qui ignore que Laura et Marie sont meilleures amies dans la vie - préfère flinguer Laura, pensant que son avis pourra influencer Marie...