Le tribunal de Marie : Jordan passe au vert

Marie ne possède pas encore son titre officiel d'étudiante du campus des secrets. Elle doit donc choisir un des étudiants pour l'affronter dans le sas et prendre sa place. Noré, Laura, Alain, Jordan et Charlène sont tous les cinq sur un siège éjectable. La Voix organise un grand tribunal dans lequel Shirley, Kamila, Barbara et Benoît l'aideront à choisir la bonne personne à affronter mardi dans le sas. A l'issu de cette discussion, Marie décide d'enlever la pastille rouge à Jordan.