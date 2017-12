Le tribunal des finalistes

Le juge Beaugrand est prêt et chaque finaliste va devoir répondre de ses actes. Pour commencer, c'est Charlène qui passe à la barre. Les faits qui lui sont reprochées : avoir vécu son aventure dans l’ombre de son chéri Benoit. Et c’est sans doute ça qui a causé sa défaite en finale. Les preuves sont accablantes. Ensuite, c'est le tour de Laura. Les faits qui lui sont reprochés : avoir été « grande gueule » dans la Maison au risque de passer pour une femme trop caractérielle, ce qui a pu agacer le public. Et les preuves sont là. Et enfin dernière accusée à se présenter devant le tribunal du Débrief, Barbara. Les faits qui lui sont reprochés : avoir allumé les garçons de la Maison pendant toute l’aventure. La liste de ses victimes est longue : Alain puis Benoit puis Jordan puis Benjamin. Et les preuves sont là… Extrait du Débrief Spécial gagnant du vendredi 8 décembre 2017.