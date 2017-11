Et le troisième nominé cette semaine est...

Tout au long de la semaine, les Habitants s'affrontent dans des épreuves pour remporter des billes permettant d'être influent en vue des prochaines nominations. Chaque candidat récolte un nombre de billes compris entre 1 et 20. Ces billes lui permettent de voter contre un candidat. Mieux il est classé dans l'épreuve, plus il a de billes, et donc plus il est influent. A l'issue du tirage au sort, c'est Shirley qui a été désignée. Elle est donc nominée aux côtés de Benjamin, tiré au sort la veille, et Jordan, nominé à vie depuis le prime time de jeudi dernier. - Extrait de la Quotidienne de Secret Story 11, diffusée le mardi 31 octobre 2017 à 18h20 sur NT1.