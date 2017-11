C'est une grand classique de la Maison des Secrets, le jeu « action ou vérité » est l'activité parfaite pour provoquer des fous rires ou des réponses gênantes. En pleine guerre froide entre les Eagles et les Tigers, cet « action ou vérité » commence comme un règlement de compte entre les deux clans amis l'atmosphère va peu à peu se détendre sous l'impulsion de Sarah et Vivian. D'ailleurs ce dernier y met carrément de sa personne dans une course de vers de terre déjà mythique.