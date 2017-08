Un fait HISTORIQUE marquera à JAMAIS la saison 11 de Secret Story !

C'est enfin officiel ! Secret Story revient le vendredi 1er septembre à 23h30 sur TF1 pour une onzième saison qui s'annonce folle ! Pour l'occasion, la Secret Team fera son grand retour. Christophe Beaugrand fera sa rentrée entouré de Julien, gagnant de la saison 10, et de Leila Ben Khalifa. La Maison des Secrets s'offrira une nouvelle déco campus américain et les candidats vont avoir du fil à retordre avec les secrets ! La Saison 11 de Secret Story promet beaucoup de nouveautés. Christophe Beaugrand et sa bande vous attendent bientôt sur TF1, NT1 et MYTF1. C'est tout pour le moment...