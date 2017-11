Un ping-pong musical complètement fou !

C'est la dernière ligne droite dans la chasse aux secrets. A moins de deux semaines de la finale, Alain et Laura ont toujours la moitié de leur secret intacte, tandis que Barbara a son secret entièrement préservé. Une vraie performance ! Ce vendredi en fin de journée, les traqueurs (Charlène, Noré et Kamila) et les traqués (Alain, Barbara et Laura) s'affrontaient dans un ping pong musical. Le vainqueur sera soumis à la Loi du Hasard et remportera un indice sur l'un des secrets des traqués.