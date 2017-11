Un Prime de tous les dangers : découvrez les premières minutes !

Ce soir dans le Prime de Secret Story, c’est le Prime de tous les dangers ! Les habitants en demi-finale vont être confrontés aux terribles dilemmes préparés par la Voix… Ceux qui ont encore leurs secrets, parviendront-ils à le préserver ? L’évènement de la semaine : deux candidats emblématiques de Secret Story vont intégrer le campus. Mais qui sont-ils ? Et quelles sont leurs intentions ? Barbara et Shirley sont les victimes de la guerre des clans, et se retrouvent en danger ! Quelle candidate va devoir quitter l’aventure ? Pour sauver votre préférée, envoyez son numéro, le 1 pour Barbara et le 2 pour Shirley, par SMS au 72 500 ou directement sur la page de Secret Story. Ce soir ne manquez pas le Prime des dilemmes, dès 21h sur NT1.