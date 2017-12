Après une longue grasse matinée, il est temps pour les Habitants de se lever... Et pour être certain que tout le monde est bel et bien réveillé, Makao s'en occupe personnellement ! On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Sauf que le réveil "made in Makao", ça secoue ! Entre ceux qui doivent supporter des chatouilles aux pieds et Noré qui se fait même soulevé à bras le corps, voilà une matinée dont ils se souviendront longtemps !