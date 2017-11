Encore un secret en grand danger !

Cette semaine risque d'être la semaine du Buzz dans la Maison des Secrets. Après le buzz de Barbara sur le secret de Charlène et Benoît (qui reste à confirmer), le secret de Laura fragilisé depuis l'arrivée de Marie au sein du campus, voici que le secret d'Alain ne tient qu'à un fil. Avec les derniers indices révélés par La Voix, le bel hidalgo va devoir redoubler d'effort et de malice pour éloigner les autres habitants de son secret. Pour l'instant, il se contente de rester silencieux et énigmatiques face aux questions de Charlène et Benoît.