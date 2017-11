Une course de Petit Sumo Noël !

Il reste trois secrets à découvrir dans le Campus : ceux de Barbara, Alain et Laura. Ils affrontent le reste des habitants lors d'une course déguisés en père noël sumos. Ils doivent à tout de rôle en duel, aller chercher un maximum de cadeaux au fond du jardin en slalomant entre les piquets placés sur leur chemin. A la clé, un indice capital sur l'un des secret restant sera remporté par l'équipe la plus rapide. Une course hilarante mais importante à quelques jours de la finale.